沈伯洋駁在野　言論自由不是什麼都能講

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）“行政院”版《社會秩序維護法》修正草案，被中國國民黨、台灣民眾黨批評是侵害、限縮人民言論自由。民進黨籍“立委”沈伯洋7日表示，言論自由固然重要，但不能無限制擴張、鼓吹戰爭、也不能被用來侵害“國家主權”或動搖社會安定，不能簡化為“什麼都能講”。



“行政院”版《社會秩序維護法》修正草案，對公共場所宣傳播送以及利用網路散佈或傳送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅主權之主張者，增訂相關管制措施跟罰則。



沈伯洋7日在“立法院”受訪指出，外界質疑修法將限縮言論自由，其實並不正確，並不是要無限擴張“國家管制”，而是讓言論自由有合理界線。不能因為言論自由，就容許破壞“國家主權”、挑動社會對立或造成經濟動盪。



他強調，言論自由不能被濫用至動搖經濟、股市或“國家安全”的程度，修法方向是希望在“國安”與公民權之間取得更細膩的平衡，言論自由與“國安”折衝可更細緻化，不是講什麼都可以。



沈伯洋進一步舉例，若有人透過媒體或網路宣傳戰爭、呼籲軍人、公務員投降、或配合境外敵對勢力散播虛假訊息，這類行為不該被納入言論自由的保護範圍。



除言論規範外，沈伯洋也提到，涉及“國防”與安全的資料屬於高機密層級，整份資料都可能是機密，調閱過程繁瑣，分類標準不同，也會增加行政負擔。他強調，守護“國家安全”固然重要，但應避免讓行政系統過度負荷，未來也會與“國防部”討論，如何在不增加行政困難的情況下強化國安保護。