綠推修法限制言論　高金素梅轟走向極權

無黨籍委員高金素梅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）“行政院”去年12月18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，內容包括禁止公開鼓吹戰爭言論等，並送“立法院”審查，“立法院”內政委員會7日排審，中國國民黨“立法院”黨團發起甲級動員反對。無黨籍“立委”高金素梅今日更狠批，這種用法律形式，實際上掏空法律保障的行為，正是當年德國納粹走向極權的路徑！



藍委在程序發言時接連反對、要求召開公聽會後，“立法院”內政委員會召委、民進黨籍“立委”王美惠在休息時間與藍綠委協商，並宣布將在3月底前召開兩場公聽會，由國民黨、民進黨個召開一場。



賴清德去年3月提出“賴17條”因應滲透、統戰，並定調“中國是境外敵對勢力”。“行政院”去年12月18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，禁止任何人公開鼓吹戰爭言論，最高處新台幣100萬元罰鍰；針對現役軍人不盡責降敵，加重處最高10年有期徒刑，並增訂陰謀犯及預備犯，且若有“對敵人表示效忠”行為，最重可處7年有期徒刑。



“立法院”內政委員會7日審查“行政院”函請審議“國家安全法部分條文修正草案”等案，並邀請陸委會副主委梁文傑、“內政部次長”馬士元等人列席。



高金素梅表示，言論自由與集會結社自由，是民主社會的基石，也是人民對抗權力擴張的最後防線，歷史一再證明，當一個政權開始走向威權，第一個要封殺的就是言論自由及集會結社自由，一旦被惡意箝制後，社會就會連鎖崩壞，而民進黨正在透過所謂的修法，直接威脅人民的言論自由與集會結社自由。