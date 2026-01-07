柯P復出藍白合有破口？國民黨：無任何危機

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前拜會民進黨“立法院”黨團，爭取支持《人工生殖法》修法，引發外界關於綠白合的討論。中國國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲向中評社表示，在《人工生殖法》最大阻力是執政的民進黨，所以可以理解柯文哲向綠營溝通的立場，這是務實的做法。



吳宗憲說，但藍白合作的方向目前沒有任何危機，還是非常緊密，在許多縣市長提名人選上共推的機制也會繼續協調溝通。



吳宗憲今天在“立法院”接受中評社訪問，談到近日外界熱議的綠白合，會否導致藍白合作出現破口？他表示，因為單一政策本就希望匯集所有人想法，有一些法案甚至都是藍綠白三黨都認同，所以並沒有綠白合會破藍白合這樣的問題。



吳宗憲說，在人工生殖法上，柯文哲希望尋求民進黨的同意，因目前阻力最大的是在民進黨，所以去和綠營協商本就應該，因為國民黨和民眾黨對這一塊的想法其實大致類似，過往有些案子排了以後為什麼會撤案或走不下去，其實是民進黨後來想法改變，因此這是綠白取得共識的過程而已。



柯文哲復出政壇後，是否對民進黨的態度比較曖昧？



吳宗憲說，應該說柯文哲是務實，只是用各種方式去想辦法，讓他認為應該要過的法案通過。所以藍白合目前並沒有什麼危機，大家想法其實都差不多是一致，某些法案上，如果民進黨跟我們想法一致，本就可以一起推。



吳宗憲認為，柯文哲是很聰明的人，做任何事都一定有他的想法，很多事情不是只看眼前，也許柯思考了三步、五步之後的策略走向，尤其在人工生殖法的推動上，確實對台灣少子化問題是有幫助的。