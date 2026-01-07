藍關注台股結構失衡警訊　“金管會”：有準備

“金管會主委”彭金隆。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃偕華）台灣股市站上三萬點，中國國民黨籍“立委”林德福7日在“立法院”財政委員會發言指出，台灣只靠台積電單一個股來拉抬，可能是市場結構失衡的警訊。“金管會主委”彭金隆表示，台灣資本市場從來不缺乏不確定因素，日常都有在做準備。林德福質疑，股價在年線之下的個股達三分之二，萬一AI泡沫預言成真台股恐有危機。



林德福提到，台股大盤表面創新高，但科技類股獨強，食品、水泥、造紙、貿易百貨、觀光類股卻走跌，衹有台積電獨強，許多投資人面對三萬點“無感”，再加上AI泡沫預言成真，對高階晶片、記憶體需求減少的話，未來將有危機。



彭金隆表示，不會對未來的狀況做預測，但“金管會”必須關注到台灣資本市場交易量、年線下個股比重等現象。他說台灣資本市場從來不缺乏不確定因素，日常都有在做準備。



林德福表示，特朗普關稅下，台灣跟日、韓比沒有競爭力，傳產無法生存，傳產也養了很多人，台股1947家上市櫃中有三分之二、1263家的股價在年線之下，“金管會”要避免投資人踩地雷股、要把關，對流動性、股價差的僵屍股處理機制。



彭金隆回應，過去十年年線之下的股票在2018年最高來到79%、最低是2020年的18%，2024年是67%，該比重就會隨景氣、股市漲跌有所差異，主要是反應投資人對市場的預期。他說2026年也有少數股票下市，但每年皆有少數股下市，主要是個別因素下市，“金管會”會密切關注資本市場發展。