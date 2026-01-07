鼓吹戰爭要罰　藍委問主張“台獨”引戰也算？

藍委張智倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”推動“國安法”等4項修法草案，內容包括禁止公開鼓吹戰爭言論等。台“內政部次長”馬士元7日表示，鼓吹戰爭是很明確的概念，主張“台獨”、主張兩岸和平交流時事評論等，都是言論自由的範圍，並不在此次“國安法”修法範圍內。



賴清德去年3月提出“賴17條”因應滲透、統戰，並定調“中國是境外敵對勢力”。“行政院”去年12月18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，禁止任何人公開鼓吹戰爭言論，最高處新台幣100萬元罰鍰；針對現役軍人不盡責降敵，加重處最高10年有期徒刑，並增訂陰謀犯及預備犯，且若有“對敵人表示效忠”行為，最重可處7年有期徒刑。



“立法院”內政委員會7日審查“行政院”函請審議“ “國家安全法部分條文修正草案”等案，並邀請陸委會副主委梁文傑、“內政部次長”馬士元等人列席。



中國國民黨籍“立委”張智倫質詢時問及，我們不希望修法的不確定性，造成人民擔心言論被箝制，或網路戒嚴等情形，草案新增禁止鼓吹戰爭等言論，不少法學博士認為這是高度政治判斷，若交由行政單位掌控，可能有“違憲”疑慮，若有些政黨主張“台獨”造成兩岸兵兇戰危，是否也是鼓吹戰爭的行為？民眾想要和平、不想打仗，是否會被認定投降主義鼓吹戰爭？何謂鼓吹戰爭？



馬士元回應，鼓吹戰爭消滅“我主權”是很明確的概念，主張“台獨”、主張兩岸和平交流時事評論等，都是言論自由的範圍，並不在“國安法”修法範圍內。



張智倫追問，什麼情況是鼓吹戰爭？馬士元說，過去有好幾個網紅在網路上鼓吹解放軍攻擊台灣，或歡迎解放軍攻擊台灣，這類言論就是鼓吹戰爭，這很明確。而刑法第151條相關規定是針對有明確主張攻擊對象，處2年有期徒刑，若沒有具體攻擊對象，只是鼓吹戰爭，目前沒有法律可以處理，這對民眾造成很大的心理威脅。我們現在面對嚴峻“國安”威脅，因此這類言論必須依照國際公約規定有所管制。