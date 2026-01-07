許淑華太強　綠軍三女將拒選南投縣長

賴清德將推牙醫溫世政出戰2026南投縣長（照：新北市牙醫師公會官網） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）民進黨2026南投縣長原本難產，3名女將綠委羅美玲、前綠委蔡培慧、林靜儀都拒選。黨主席賴清德只能從民間覓才，近期敲定由政治素人、新北市牙醫師公會理事長温世政參選，對戰拚連任的中國國民黨籍南投縣長許淑華。原定7日宣布，但因遇戰機事故而延期。



南投縣向來是國民黨優勢選區，國民黨籍南投縣長許淑華2022年選舉得票率高達55.99%，當時民進黨提名的蔡培慧42.83%，許淑華年底將尋求連任，實力堅強，民進黨改變策略提名政治素人温世政出戰。



民進黨原訂今日下午中執會後舉行的南投縣長參選人温世政提名記者會，因F–16V戰機6日晚間例行訓練時，於花蓮外海失事、飛官辛柏毅上尉彈射後仍下落不明，黨中央決定延後記者會舉行。



據瞭解，民進黨在南投縣長人選徵詢過程中，曾先後接觸黨內多位人選，不分區“立委”羅美玲明確表態無意出戰，前“立委”蔡培慧亦拒絕再戰，甚至曾傳出可能考慮鹿谷出身的“衛生福利部政務次長”林靜儀，但林同樣未表興趣。



賴清德遂轉向社會徵才，最終鎖定牙醫界出身、形象專業的温世政出線，期盼以專業、清新、地方子弟形象，對決尋求連任的許淑華。



温世政畢業於台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士，為全台牙醫師國考榜首。據瞭解，他除專業背景深厚外，他長期關注公共衛生與社會服務，並多次參與災後醫療支援與公益活動，去年6月新北市三峽北大國小發生4死11傷重大車禍時，温世政率領新北市牙醫師公會協調各地醫療資源，為受害者提供免費牙科重建醫療，獲地方社會肯定。



黨內人士表示，温世政形象溫和專業，過往無黨派色彩，南投又是成長故鄉，符合民進黨2026地方選舉在地、專業、親民的新策略布局。