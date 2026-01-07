男綠委要排審“人工生殖法”　八女綠委不認同

民團舉行舉行“單女女同可上路、代孕制度現難行”記者會，8位女綠委到場力挺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月7日電（記者 俞敦平）針對“立法院”衛環委員會民主進步黨籍召委劉建國變更議程，排定本周四逐條審查《人工生殖法》並納入爭議極大的代孕議題，台灣女人連線等多個民間團體今日緊急召開記者會，強烈呼籲將“代理孕母”與具高度共識的“單身及女同志人工生殖”脫鉤處理，並獲得八位女綠委相挺。



儘管排案召委為民進黨籍劉建國，但記者會現場卻出現包括民進黨團幹部陳培瑜、“立委”吳思瑤、范雲、黃捷等八位民進黨女性“立委”力挺民團，形成執政黨女將集體對黨內召委排案節奏表達疑慮的罕見畫面。



台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體聯合會7日舉行“單女女同可上路、代孕制度現難行”記者會。多位民團代表與多達八位女綠委出席，包含民進黨團書記長陳培瑜、“立委”郭昱晴、吳思瑤、吳沛憶、林月琴、張雅琳、黃捷和范雲。



記者會由台灣女人連線理事長林綠紅主持，她先帶領全體與會者高喊“人工生殖法修法、應與代孕脫鉤”、“單女女同可上路、代孕制度現難行”等口號。而在民團身後，郭昱晴、吳思瑤、吳沛憶、林月琴、張雅琳、黃捷、范雲以及陳培瑜等八位綠營女性“立委”一字排開，雖未多做激進發言，但全員站台的姿態已明確傳達出與民間團體站在同一陣線、不認同倉促排審代孕的立場。