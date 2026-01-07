人工生殖法排審　台婦兒聯盟反對代孕合法化

婦兒團體聯盟召開“反對代理孕母合法化、反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖均超過八成”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月7日電（記者 俞敦平）“立法院”衛環委員會突襲排定明日逐條審查《人工生殖法》修正案，引發婦兒團體強烈反彈。婦兒團體聯盟7日緊急召開記者會，公布最新民調指出，逾八成民眾反對代理孕母合法化及擴大人工生殖對象，即便在支持同婚的族群中，對此議題也未見高度共識。



婦兒盟批評，“行政院”版草案罔顧婦女健康風險與兒童權益，形同為生殖產業開後門；在缺乏社會共識且相關配套不明的情況下，執政黨召委卻執意變更議程強行闖關。團體強烈呼籲“立法院”應懸崖勒馬，將草案退回重議，勿讓政治算計犧牲弱勢婦幼權益。



婦兒團體聯盟7日召開“反對代理孕母合法化、反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖均超過八成”記者會，多位民團代表出席。



《人工生殖法》修法爭議延燒多時，儘管“行政院”於去年底通過修正草案，試圖擴大適用對象並另立代孕專法，但社會各界對此仍存高度歧見。然而，“立法院”衛環委員會民進黨籍召委劉建國卻在無預警情況下變更議程，排定於8日直接併案逐條審查包括“政院”版與民眾黨籍“立委”陳昭姿所提之代孕版本。



記者會開場主持人婦兒盟召集人解慧珍表示，面對突如其來的排審消息，心情無比沉重。她回顧一年多前，多個團體曾針對相同議題召開記者會，當時成功讓法案暫緩。未料時隔一年，“行政院”卻在未解決管理配套與倫理疑慮的情況下，再次提出內容相似的草案，如今更面臨“立法院”突襲式的議程安排。她感嘆，民間團體的奔走宛如“狗吠火車”，但眼見草案罔顧兒童身分權益與婦女健康，甚至有為特權階級與生殖產業開後門之嫌，團體不得不再次站出來，呼籲“立法院”在最後關頭將法案退回。



媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛隨即公布婦兒盟於2025年12月完成的第三次大型網路問卷調查。這份回收超過四千四百份的有效問卷顯示，高達八成二的民眾反對代理孕母合法化，反對單身及同性伴侶使用捐贈配子進行人工生殖的比例更來到八成六。單信愛特別分析數據指出，即便是支持同婚的群體，內部對於代孕及非醫療性人工生殖的態度也呈現五五波的分歧，並非鐵板一塊；而在三十五歲以下的年輕世代中，反對聲浪同樣居高不下。她據此反駁政府所謂“修法具社會共識”的說詞，強調強行立法已完全偏離主流民意。