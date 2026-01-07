戰機失事綠籲快審防務預算　藍委：扯遠了

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）台空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注上尉辛柏毅疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關，綠營也呼籲防務預算及總預算都能盡快付委，讓政府正常運作。對此，中國國民黨“立委”賴士葆今天表示，這事件不需要政治化，和預算審查畫上等號也是扯遠了。



賴士葆強調，國民黨主張提升軍人實質待遇，立即編列“立法院”三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固軍方實質戰力的良策。“賴政府”只要公開承諾或依法編列加薪預算，大家可各讓一步，開始來審查預算，但目前沒有看到執政黨想這樣做。



台空軍F-16V單座戰機（機號6700）6日夜航訓練失聯，年僅29歲的飛官辛柏毅上尉失聯，目前正進行搜救中。這是現役F-16戰機機隊在完成性能提升後，F-16V的第二次失事，上次是2022月1年11日，機號6650的F-16V，在嘉義外海執行模擬對地炸射訓練時墜海，多日後尋獲上尉飛官陳奕的人體組織，經DNA鑑定確認已罹難。



賴士葆對此在“立法院”受訪時表示，希望盡快找到辛上尉，大家也一起集氣希望他平安無事。至於戰機失事原因，相關單位後續調查出結果，要向社會來公布，這比較重要。