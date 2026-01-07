“兩國條例”爭議　林宜瑾避風頭換質詢順序

綠委林宜瑾將質詢次序大幅往後調整。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月7日電(記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”林宜瑾日前因提案修正《兩岸人民關係條例》涉及更名與刪除“國家統一前”字眼，引發政壇與社會議論。雖該案迅速終止，但關於撤案程序的說法引發在野黨質疑。今日“立法院”教育與文化委員會開會，大批媒體為此爭議苦守林宜瑾，豈料她將質詢次序大幅往後調整，讓現場媒體苦候無果悻悻散去。



事件源於林宜瑾日前提案修正《兩岸人民關係條例》，擬將法案名稱改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並刪除條文中具“憲法”意涵的“國家統一前”字樣。此提案被外界解讀涉及法理“台獨”與“違憲”疑慮，引發朝野高度關注。然而僅隔兩日，該案即告終止。對於案件究竟是“尚未成案”還是“撤案”，“立法院”內出現不同說法。國民黨“立委”指證歷歷，稱該案已送達議事處，後遭人以塗改方式取回紀錄；林宜瑾方面則主張並未正式成案。雙方各執一詞，讓這起修法風波至今仍有細節待釐清。



爭議延燒之際，“立法院”教育與文化委員會今日上午召開會議。由於林宜瑾名列質詢名單，許多媒體為釐清撤案始末，就聚集在委員會外守候，準備在質詢前的空檔進行訪問。攝影機與麥克風架設完畢，記者們緊盯會議室出入口與議事螢幕上的名單動態，氣氛一度頗為熱絡。