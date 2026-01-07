北士科將簽約　黃仁勳、蔣萬安可望同框

蔣萬安7日出席“雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月7日電（記者 莊亦軒）NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳6日在美國拉斯維加斯舉行的CES開展全球記者會後受訪證實，若收到台北市長蔣萬安邀請出席輝達總部進駐台北市北投士林科技園區簽約記者會，應會出席。蔣萬安7日證實，去年11月就寫信給黃仁勳提出邀請。



蔣萬安7日出席“雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮”，並接受媒體訪問。



蔣萬安說，去年11月就寫信給黃仁勳，希望他來台灣參加尾牙的時候，也能來參加T17、18的簽約儀式。黃仁勳確定一月底會來台灣參加尾牙，有再次邀請黃仁勳來參加簽約。



北士科T17、T18兩塊市有土地，原由新光人壽取得50年地上權，經北市府與新光人壽合意解約後，土地歸還北市府，將由政府主導與輝達合作開發，打造台北的科技走廊。



蔣萬安昨日宣布台北市將實施國中小免費營養午餐。



至於政策經費夠嗎？蔣萬安回應，營養午餐不只是一頓飯，更重要的也是社會平權很重要的一環，不希望任何一個孩子，因為家庭狀況而在餐桌上感受到差異。這項政策將造福18萬的孩子，對他們的家庭也能減輕每年上萬元的支出。這項政策最快9月會上路，會透過台北市整體財政、預算狀況，透過最佳預算的方式來執行。