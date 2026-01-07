韓國平澤市長拜會盧秀燕　贈“元首級”鋼筆

韓國平澤市長鄭長善致贈手工鋼筆予台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月7日電（記者 方敬為）韓國京畿道平澤市市長鄭長善今天率團拜會台中市政府，與國民黨籍台中市長盧秀燕簽署“友好交流”備忘錄（MOU）。鄭長善盛讚台中市容乾淨、環境舒適，肯定盧治理成績，指盧秀燕在韓國很有名氣，並特別致贈韓國總統李在明使用的韓國品牌鋼筆，該鋼筆在去年李在明訪美時，也贈予美國總統特朗普，堪稱“元首級”鋼筆，引發聯想。



台中市長盧秀燕7日接待韓國平澤市長鄭長善，雙方共同簽署友好交流備忘錄，期待未來能攜手合作，深化經貿、科技、教育、文化、觀光旅遊等領域交流，共創兩市榮景。



平澤市為駐韓美軍重鎮，擁有全韓國最大的駐韓美軍基地，美軍及眷屬高達6萬人，被稱為韓國“安保核心”城市。



盧秀燕指出，台中市目前人口已突破286萬人，為台灣人口第二大城市，也是臺灣中部重要的交通樞紐與科技產業重鎮，與平澤市有許多可合作的項目，期待未來彼此能密切合作。



盧秀燕說，平澤市與台中市擁有許多相似之處，平澤市為韓國成長最快的核心工業城市之一，近年發展為韓國半導體、汽車產業及物流重鎮，平澤港也是韓國主要國際貿易港及軍港，兩市不僅都是地理上的交通樞細，更是科技產業的“心臟”，今日簽署友好交流備忘錄，更是象徵著兩座“科技重鎮”正式開啟數位時代的對話。



盧秀燕期待，透過台中市與平澤市的交流合作，能進一步深化雙方情誼，開創更多契機。

