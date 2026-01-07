離島建設條例修法本周闖關　陳玉珍轟綠抹紅

藍委陳玉珍。（中評社 黃偕華攝） “國發會副主委”高仙桂（左）。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃偕華）中國國民黨籍“立委”陳玉珍提出《離島建設條例》部分條文修正草案，推動金門、馬祖設置離島自由貿易示範區，最快將於本周闖關三讀，卻遭綠營抨擊是要把金門變成中國福建省經濟特區。陳玉珍7日“立院”財政委員會強調，蔡英文任內的“行政院政務委員”張景森曾支持相關修法，難道他也是“中共同路人”？



對於綠營抹紅，陳玉珍今日先問“國發會副主委”高仙桂，金門屬於哪一省？高回答“福建省”。民進黨不知道金門是福建省？蔡英文任內，時任“行政院”金馬聯合服務中心主任、“行政院政務委員”的張景森也支持推動相關修法，曾說要“授予金馬地區發展上更大的彈性”。



《離島建設條例》去年12月逕付二讀交付協商，已屆滿一個月協商冷凍期，最快本周進行二、三讀程序闖關。民進黨團幹事長鍾佳濱認為，這是要把金門、馬祖變成福建經濟特區。民進黨籍“立委”沈伯洋也批這是“地方包圍中央”，讓地方可以直接跟中國談條件。



“國發會副主委”高仙桂說，離島條例歷年都有多次修正，但目前兩岸關係特殊而且複雜，還是要在兩岸人民關係條例的架構下處理會比較好。陳玉珍回應，離島建設條例主要是離島地區要怎麼發展的議題，並不是都是中國大陸的議題。



對於有民進黨官員說，連地方政府都不知道“立委”要通過的是什麼東西。陳玉珍強調，本次修法是金門縣政府、金門縣議會全體議員都同意的，其中包含綠營議員，縣府縣議會甚至在去年11月至“立法院”拜會朝野黨團，呼籲支持離島建設，所以怎麼會有地方政府都不知道的說法？



陳玉珍最後向高仙桂喊話，希望能回應全體金門縣的訴求。高表示已經送到金委會（金門縣政府），對於陳玉珍希望“國發會”到金門來聽聽金門縣居民的意見，高也點頭同意。