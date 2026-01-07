台F16失事3重點　樊啓明感嘆讓教官玩命？

看完F-16V失事臨時記者會後，樊啓明批評，是讓我們教官在玩命嗎？（照片：樊啓明臉書） 中評社台北1月7日電／台空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，29歲飛行員上尉辛柏毅疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。台空軍司令部7日上午在花蓮舉行記者會說明過程，提及辛柏毅曾回報MMC（模組化任務電腦）故障、F-16V戰機加裝自動防撞地系統則希望能在年底獲得等。資深媒體人樊啓明7日在看完記者會後在臉書發文指出3個重點，並痛批“是讓我們教官在玩命嗎？”



樊啓明看完記者會後表示，整場記者會有3個重點，第一，MMC任務電腦故障，飛官無法參考飛行姿態；第二，Auto-GCAS自動防撞地系統“希望”今年底獲得；第三，防寒飛行衣已採購 “希望”明年交貨。他怒轟“這種情況，我們F-16V block 20天天在飛！！！是讓我們教官在玩命嗎？”



墜海意外發生後，傳出辛柏毅駕駛的戰機MMC故障以及空間迷向導致失事，臉書“靠北長官2026更新max”粉專7日更有自稱F-16資深飛行教官的匿名網友爆料，指出F-16的MMC雖然經過升級，卻導致系統穩定度更差，常常故障，效能還不如升級前，且宣稱必須在2024至2025完成AGCAS自動對地防撞系統，可是目前第一架都還沒驗測，所以屢屢發生大G昏迷的事件。



空軍7日上午在花蓮基地召開臨時記者會，由於空軍司令部督察長少將江義誠說明失事過程。空軍司令部調查後，確認飛行員疑似在進雲後回報MMC模組化電腦故障，隨後與長機失散，並疑似發生空間迷向問題，無法持續操作飛機，導致高度急速下降墜海。



江義誠指出，辛柏毅在晚間7時28分18秒時呼叫“高度一直在下降”，接著再呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。

