賴清德會特赦扁？王世堅：非現階段急迫的事

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）針對賴清德是否會特赦陳水扁？民進黨中常委、“立委”王世堅7日表示，無論是蔡英文任內，或現在賴清德執政時期，特赦陳水扁與否，始終都是一個重要且嚴肅的議題。只是當前政務繁多、情勢複雜，相關問題並非現階段最急迫要處理的事，但賴清德一定會慎重思考、適當處理。



陳水扁日前主持鏡電視政論節目《“總統”鏡來講》近日被停播，陳水扁爆與“行政院長”卓榮泰的態度有關，聲稱要把自己抓回籠，因此也掀起“是否應特赦陳水扁”的討論。



王世堅7日下午赴民進黨中常會前受訪表示，台灣目前“國事”如麻，賴清德面對的內外情勢繁重，從軍事、外交到經濟議題，都須優先處理，他相信不管是蔡英文在任時，或現在的賴清德，都一定會把特赦陳水扁這件事，列為重要的思考議題之一。



他強調，特赦議題必須兼顧社會觀感與法治秩序，這樣的重大決定，一定會在適當時機、通盤評估後再作出處理。



至於陳水扁節目被停播是否涉及政治因素？王世堅認為，外界不必過度解讀，陳水扁應該不會太在意何時討論、何時決定特赦，並沒有那個意思。現在政論節目那麼多，要發表意見的平台也很多，不一定非得違背原本第四台成立時所承諾的宗旨。