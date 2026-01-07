王世堅喊話柯P不必當小藍　別講流氓話

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日為《人工生殖法》拜會民進黨“立法院”黨團，外界揣測有綠白合跡象，但柯4日又痛批民進黨若辦民眾黨主席黃國昌就會採焦土政策。民進黨中常委、“立委”王世堅7日表示，綠白之間未必不能合作，也不必當小藍，但前提是“放下武器、別講流氓話”，仍有機會尋求綠白合共識。



柯文哲2日率白委陳昭姿拜會民進黨團總召柯建銘與黨團，為《人工生殖法》奔走，陳昭姿、民眾黨團總召黃國昌一留一去，被視為綠白合契機或藍白合破口？不過柯文哲4日在陪同白委張啟楷於嘉義市受訪時，卻痛批民進黨政府放話接下來要辦黃國昌，他將會使出焦土政策。



王世堅7日下午赴民進黨中常會前受訪呼籲，柯文哲別講流氓話，意氣之爭無助於政治發展，台灣國事如麻，主導政策的人更應理智。



王世堅指出，各政黨之間在政策層面上本就應該能相互支援與合作，民進黨與民眾黨昨天可能是敵人，但今天或許可以合作交流，不是不能談，只要願意放下武器。



他批評，民眾黨這1年在黃國昌主導下犯了方向性錯誤，逐漸向國民黨靠攏、成為小藍，大小案子都照單全收，偏離了當初民眾黨以理想、改革為核心的特質。



王世堅認為，柯文哲原本回到政治舞台時，似乎想通了，想讓民眾黨回歸理性中道、與綠陣營在理念上合作，但後來又轉趨強硬。柯文哲說“若黃國昌遭到司法對待將焦土政策”的說法，他認為，司法有司法的路，若黃國昌有涉及案件，就應該勇敢面對。



他說，柯文哲自己也面臨社會指責與司法追訴，應該最明白這種情況，講狠話沒有用，意氣之爭無濟於事。台灣當前“國事如麻”，無論是朝野合作還是政黨競爭，都應該回歸理性，政治人物要主導政策，就要冷靜，別講流氓話，無助國家治理。