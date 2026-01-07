蔡正元：藍重返執政　台灣才不會變烏克蘭

蔡正元致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）因三中案遭判刑將入獄的中國國民黨前“立委”蔡正元，今天獲得黨主席鄭麗文頒發象徵黨最高榮譽的實踐一等獎章，他致感謝詞時強調，這如同他這輩子的諾貝爾和平獎，而他剩下的人生期待，就是希望在有生之年，能看到國民黨在鄭麗文及黨中央同志領導之下，再執政一次。



三中案是2005年中國國民黨出售旗下中央電影公司、中國電視公司、中國廣播公司所衍生的司法案件。



蔡正元強調，國民黨再執政不是為了獲得高官厚祿，而是要拯救台灣免於變成烏克蘭的危機。若再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭，所以國民黨重新執政，會是挽救台灣人民與台灣人民命運唯一的出路與方法。



蔡正元說，他懇請支持國民黨的朋友，努力團結民眾黨、所有在野黨，爭取所有中間選民，共同完成再執政之路。他的一席話獲得鄭麗文在內的全場掌聲。



鄭麗文今天特別在中常會上，頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元，高規格送暖，也表達黨中央力挺的立場。



鄭麗文在中常會上也請蔡正元先發言，蔡表示“這是我一輩子的諾貝爾和平獎”，特別感謝的就是前段時間，他以微薄之力在網路上發起彈劾賴清德的連署運動，獲得台灣人民800萬人以上的連署。



蔡正元說，這活動要特別感謝國民黨“立院”黨團總召傅崐萁，全力提供所有的資源。也要感謝很多朋友放棄了恐懼，跟他一起上前線，擔任號召人，就是國民黨團書記長羅智強，還有“立委”王鴻薇、張啓楷，和台北市議員議員王欣儀，最重要的是一路來非常給他鼓勵跟支持，幫忙策畫的前“立委”邱毅、郭正亮等。



蔡正元表示，他只剩下一個人生最後的期待，希望在有生之年，能看到國民黨在鄭麗文等的領導之下，再執政一次，能拯救台灣免於烏克蘭的危機，如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。