鄭麗文：蔡正元是被綠報復　將帶勳章入獄

國民黨主席鄭麗文致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）因三中案遭判刑將入獄的中國國民黨前“立委”蔡正元，今天獲得黨主席鄭麗文頒發象徵黨最高榮譽的實踐一等獎章。鄭麗文表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，民進黨為報復馬英九才會被殃及，今天頒發最高榮譽的“實踐一等獎章”，要讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄。



三中案是2005年中國國民黨將旗下中央電影公司、中國電視公司、中國廣播公司出售所衍生的司法案件。



鄭麗文強調，國民黨永遠支持蔡正元，也在蔡的鼓勵跟支持底下，一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，“國家”回到正軌，“中華民國”才能繼續成為2300萬人的後盾，帶來和平與繁榮。



鄭麗文今天特別在中常會上，頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元，高規格送暖。眾多國民黨“立委”和台北市議員都到場觀禮，藍委徐巧芯還送花致意，眾人合影時高喊“蔡博士加油！”讓蔡直呼不敢當。



鄭麗文在會中表示，蔡正元對於敵對政黨的攻防，是國民黨人望塵莫及，多所學習的對象，蔡正元對外宣布不再參選公職之後，一言九鼎。而他雖未再參選，但很多選舉的“立委”或議員都知道蔡從不藏私人脈、資源，只要有去拜託都大力幫忙。



鄭麗文提到，過去在政黨輪替後，民進黨因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，因此民進黨要報仇，對馬英九、國民黨的三中案，緊咬不放，窮追不捨，遭到池魚之殃的就是蔡正元。而馬英九備受騷擾跟侮辱，蔡正元也曾被檢調鎖定，蔡被羈押期間，檢調詢問他的重點都是在問馬英九。

