高雄綠初選拼廣告量　許智傑喊有壓力

綠委許智傑7日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選將於1月12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑角逐激烈。最後衝刺關頭，許智傑7日下午辦記者會公布政見喊打造減壓城市，但提到選戰壓力，他說“有人廣告做很大，他有壓力”。



民進黨高雄市長初選下週即將做民調，各方人馬都在車掃、拜票做衝刺。許智傑7日下午在高雄市左營區的初選辦公室舉辦媒體茶敘，分享初選階段歷程、公布政見、最後選戰策略、時事問答等，也公布最新的30秒宣傳影片。



許智傑陸續用手舉版強調“65歲以上長輩免費施打皮蛇疫苗”、“65歲以上長輩中具中低收入戶、身心障礙身分者補助補充保費”、以及“學生營養午餐市府滾動式補助提升至20元”等政見，喊“顧老也顧小，高雄幸福好”，要打造減壓城市。



針對民進黨初選候選人誰最能挑戰對手藍委柯志恩?許智傑表示，民進黨內初選是君子之爭，不會互相攻擊，但若出線後，假設選情緊繃、被藍營大力抨擊時還能守住嗎、抑或出現2018韓流氛圍呢？只有他是最沒有爭議、最穩定的候選人。



針對最後的民調趨勢變化，許智傑表示，民進黨候選人都贏柯志恩，但很多人很早就開始大動作，他雖然比較慢起步，但上升最快，反而早起步的上升到峰值後開始下降，看趨勢對上升的他來說比較有利。



針對最後派系開始大動作輔選，許智傑表示，他最近開始有點壓力，因為派系開始用力，也大幅用力打廣告。他沒有派系奧援，但是20年來他的好朋友最多，希望所有好朋友們加把勁，用盡洪荒之力，最後關頭幫忙催票，迎向勝利。



針對最後選戰策略，許智傑表示，他選擇直接接觸選民，用車掃、市場掃街等方式，來與接近人民，獲得肯定。他也喊話“其他三位候選人政見我都會納入，投給許智傑，就是選擇其他三位候選人。”