總預算至今未審　民進黨批藍白卡關傷民生

“立委”王義川（中）、台北市議員顏若芳（左二）、新北市議員張維倩（右二）、桃園市議員李宗豪（右一）、基隆市議員曾怡芳。(照:民進黨提供) 中評社台北1月7日電／2026年度政府總預算尚未付委審查，TPASS公共運輸通勤月票等多項補助面臨“斷炊”風險。民進黨“立委”王義川與北北基桃地區四位市議員，今天共同召開記者會，說明TPASS斷炊危機。新北市議員張維倩點名國民黨兩位“立委”洪孟楷與廖先翔，身在交通委員會卻不替通勤族發聲。



綠委王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳7日召開“TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族”記者會，呼籲藍白“立委”儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。



王義川指出，近日F-16飛行員執行任務引發關注，呼籲民眾為飛行員及所有第一線單位加油。他強調，“國防”、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，“立法院長”期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白“立委”應以“國家”與人民為念，儘速讓總預算進入審查。



王義川進一步表示，TPASS政策由“中央”補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客。



顏若芳指出，TPASS第二階段屬新興計劃，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在“立院”多數藍白手中。她批評台北市長蔣萬安未積極要求所屬“立委”履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，呼籲藍白“立委”回到“立院”審預算，TPASS能不能PASS，就看藍白審不審預算。



張維倩表示，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名國民黨“立委”廖先翔、洪孟楷皆為交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。



李宗豪指出，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲桃園六位“立委”停止政治杯葛，儘速回到“立法院”審查預算，並要求市長張善政積極與“立委”溝通，讓預算早日過關。



曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。她質疑“立委”林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨“立委”卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白“立委”儘速完成審查。