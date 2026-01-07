F16墜機　馬文君轟多項裝備都缺、錢花哪去

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／台空軍1架F-16V戰機6日晚間在花蓮外海失事，29歲飛行員上尉辛柏毅迄今失聯搜救中。台空軍司令部7日上午舉行記者會說明。中國國民黨籍“立委”馬文君痛批，台“國防部”揭露出事背後的多項裝備問題，辛柏毅當時駕駛的F-16V戰機，任務電腦故障，未具備自動防撞地系統，甚至連基本的防寒飛行衣都未配發，允諾要在2023年完成自動防撞地系統也沒做到，台“國防部”甚至坦承連到貨都沒有，令官兵情何以堪。



馬文君表示，MMC任務電腦發生故障，導致辛柏毅在飛行過程中無法參考完整飛行姿態資訊，對飛安構成重大風險。更令人震驚的是，自動防撞地系統原屬鳳展專案的一部分，“國防部”早在2023年即對外宣稱將於2025年前完成安裝，如今已是2026年，不僅未完成，相關設備甚至尚未到貨。



馬文君指出，“國防部”是在付出如此慘痛的代價後，才於記者會中坦承現況，並以“希望”能在“今年底”取得系統作為回應；就連防寒飛行衣，也僅能以“希望明年交貨”交代。她說，編預算時動作迅速，付款後卻對交貨進度毫不著急，反而持續要求編列更多預算，對外界質疑則動輒貼上標籤，令人無法接受。



馬文君呼籲，全台百姓此刻應為辛柏毅集氣祈福，也應冷靜檢視民進黨政府這些年一再追加的特別預算與“國防”預算，究竟錢花到了哪裡，裝備又是否真正到位，這不僅是政治責任，更是攸關軍方性命的根本問題。