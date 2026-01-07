縣市長提名速度慢？國民黨：藍白密切聯繫中

國民黨組發會主委李哲華接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨和台灣民眾黨在2026縣市長和議員選舉提名持續協商中，但有支持者認為速度太慢。對此，國民黨組發會主委李哲華今天表示，平常他和民眾黨秘書長周榆修都保持密切聯繫，目前從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務的提名人選部分則會是第二階段。



國民黨今天下午召開中常會，李哲華在會後接受媒體訪問，針對2026的選務進度，他說，國民黨、民眾黨有各自的提名節奏，在一些預計藍白合提名的縣市，新竹市有共識禮讓現任市長高虹安；在宜蘭縣和嘉義市部分，民眾黨已完成徵召，這部分國民黨內部仍在溝通協調中，事實上雙方都有默契。



李哲華說，會有支持者較焦慮，認為速度太慢，但平時他跟周榆修保持密切聯繫，目前兩黨有默契跟共識，希望合作的部分，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段，國民黨跟民眾黨都有此共識在。



媒體詢問，國民黨主席鄭麗文之前接受廣播節目訪問時，提及要徵召台北市副市長李四川參選新北市長，此事是否確定？



李哲華表示，事實上大概都說明過，還是依照提名作業規定，交由新北市黨部，已經先進行些溝通協調，應該會在整個議會會期後，大概應該就有較完整的結果。



至於國民黨的新竹縣長選舉提名部分，藍委徐欣瑩和現任副縣長陳見賢已進行過第一輪協商，何時進行第二輪協商？



李哲華表示，上次是他陪秘書長李乾龍一起下去和地方協調，當天有些結論，就是交給新竹縣長楊文科負責做地方進一步的溝通協調當中，他和楊保持密切聯繫，一切大概往順利和諧的方向。