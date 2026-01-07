陳琬惠拜會饒慶鈴　致力打造宜蘭城市IP

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝。（照片：民眾黨提供） 中評社台東1月7日電／台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠7日前往台東縣政府拜會中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝，就城市治理與地方發展議題進行深入交流。陳琬惠特別選擇台東縣作為城市治理請益的首站，除了與饒慶鈴、王志輝多年來在地方事務上已有交流基礎外，更要取經台東縣政府近年在城市治理、公共政策、與文化活動上的亮眼表現，盼將既有的成功經驗帶回宜蘭、打造出宜蘭城市IP。



陳琬惠表示，“只要忙碌完工作之後，就會來到台東享受慢經濟”，台東多次獲得幸福城市與治理相關獎項，不僅展現政策成果，也讓人即使在工作繁忙之餘，仍願意一再造訪、深入體驗城市魅力。隨著台灣民眾黨正式提名她投入宜蘭縣長選戰，希望在城市治理起步階段，先向治理方向清楚、成果具體的縣市請益學習，將相關經驗轉化為未來服務宜蘭縣的重要養分。



陳琬惠表示，只要來一趟台東，就能深刻感受到“慢經濟”不只是政策口號，而是長期治理、融入城市日常的生活方式；也分享，2025年跨年期間，親身感受到台東跨年活動驚艷全台“跨年的那一天身旁的人都在討論台東的跨年”，更被媒體譽為“台灣最頂的跨年”。她也藉此向饒慶鈴請益，並分享自己近期在思考宜蘭縣是否推動大型場館建設，坦言在與相關委員與部會討論後發現，“建設相對容易，但後續維運非常的困難”，也因此更加佩服台東選擇不複製他縣市模式，而是“把整個台東變成了大舞台”。



饒慶鈴指出，台東跨年活動人數的逐步成長，關鍵不在於卡司大小，而在於整體氛圍的營造。“很多人鋪個野餐墊，或者帶著飲料坐在那邊，享受這樣的氛圍。”強調是要創造出讓民眾來台東就能享受慢活、輕鬆快樂的氛圍“相信以後陳琬惠在宜蘭也可以成功打造”。



談及縣府團隊運作與協力廠商關係的轉變，饒慶鈴表示，台東縣府近年逐步轉變治理思維，將廠商視為共同完成公共任務的夥伴，而非單純被監督的對象。“我們的協力廠商都已經成為我們的夥伴關係”，她坦言這樣的模式是很難在目前各縣市當中看到，但也需要時間累積，“我們要取得同伴的信任，也要取得縣府之間的信任”。

