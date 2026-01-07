黃國昌批綠冷血獨裁　軍人被當政治肉票

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／台灣民眾黨今天舉行中央委員會，黨主席黃國昌表示，對於空軍6日晚間一架F-16單座戰機墜海事故，期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援之辛勞。



黃國昌抨擊民進黨政府，6600億元軍購至今“只聞樓梯響”，逾期未到貨、66架F-16V戰機一架未到，離譜情事接二連三簡直不忍卒睹。民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底“買空黑洞”，將“國防”類比扮家家酒兒戲，並一再綁架、犧牲“國軍”福利作為“政治肉票”，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。



黃國昌也強調，對於民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算，黃國昌痛批民進黨政府犧牲軍人福利作為“政治肉票”，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。



黃國昌強調，民眾黨面對如此下流、無恥、不長進的言行持續撕裂社會，會堅守秉持正面、陽光、積極態度，正面迎戰無所畏懼，並重申“賴政府”至今不依法編列“立法院”已三讀通過之各項預算案，其中包括軍人基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等法律案。



黃國昌質疑，充斥錯假、違法、疏漏的2026年政府總預算，在野黨究竟該如何審查？痛批“民進黨政府厚著臉皮賴帳不給”耍賴擺爛、惡意賴帳，目無法紀“毀憲”亂政，才是真正的“不做正事”。



黃國昌表示，台灣民眾黨支持軍、警、消等各項預算的立場從未改變，如今更須全力捍衛已三讀通過、保障其福利的各項法案，並監督各項軍備採購必須如期、如質到貨，絕對無法再容忍攸關人命安全的軍購案，淪為“砸錢買心酸、虛耗人民血汗錢卻是買了個寂寞”。



尤其針對“立法院”已三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，但“內政部”至今仍不依法編列新增差額預算，民眾黨已正式啟動為退休警消，提出團體行政訴訟行動，並自8日起於民眾黨中央黨部、新北市黃國昌“立法委員”板橋服務處，展開團體訴訟收件，另外民眾黨全台各縣市地方黨部、“全國”各級公職、民代服務處，也將接續加入收件服務。



黃國昌表示，“台灣民眾黨說到做到”，所有訴訟成本由台灣民眾黨負擔，絕不漠視民進黨屢屢欺壓警消、利用軍公教製造社會對立、謀取政治私利的邪惡行徑，黃國昌強調“軍警消人員絕對不能再被欺負、再淪為民進黨只會出一張嘴說心中最軟的那一塊”。



民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，今日拜會台東縣長饒慶鈴請益台東縣政府各項亮點施政，民眾黨表示將針對台東觀光發展政策、 數位游牧如何成為地方發展新引擎、如何協助農民走出外銷困境及超高齡社會的地方解方等議題進行請益交流。



黃國昌特別提到，今年台東跨年晚會掀起風潮，“連一堆民進黨的人也莫名其妙跑去蹭”，對於饒慶鈴縣長成功打造台東縣成為國際友善城市，讓世界看見台東的自然與文化魅力，突破傳統框架、彰顯在地特色，皆是台灣民眾黨請益城市治理的典範。



黃國昌也表示，對於和其他縣市的聯合政府論壇，台灣民眾黨政策會持續籌備、繼續推進。

