蔡正元：我和鄭麗文沒心結　都為藍重返執政

蔡正元接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立委”蔡正元因三中案遭判刑將入獄，國民黨主席鄭麗文今天在中常會上特別頒發象徵黨最高榮譽的實踐一等獎章給他，表達力挺態度。蔡正元受訪時，面對媒體詢問他常批評鄭麗文一事，蔡澄清他和鄭麗文沒有心結，之前在黨主席競選過程裡，不管是鄭麗文、羅智強、郝龍斌都有交代他做些事情，他都盡力完成，甚至鄭拜託他的東西、事情是最多的。



三中案係2005年中國國民黨將旗下中央電影公司、中國電視公司、中國廣播公司出售所衍生的司法案件。



蔡正元強調，他的心願就是看到國民黨重返執政，所以認為有些言論、政策會傷及國民黨再度執政的機會，他都會客觀、理性、坦然提出看法，不會管交情，黨中央可以採取，也可以不必採取，純粹就是小黨員的建議，如果讓媒體朋友有所誤會他和鄭麗文有心結，要特別做出說明。



蔡正元今出席國民黨中常會，接受鄭麗文頒發給他象徵國民黨最高榮譽的“實踐一等獎”。



蔡正元受訪時，有媒體關注在黨主席選舉時，他常對鄭麗文有批評，是否有心結？



蔡正元強調，他跟任何國民黨人、民進黨人，都沒有心結。例如多年前民進黨新潮流頭子吳乃仁、洪奇昌等因為台糖案被判刑，他第一個站出來聲援，也因此司法單位覺得真有值得探討的空間。



蔡正元表示，鄭麗文在國民黨困頓時擔任主席，也備極辛勞，所以今天兩人見面沒有所謂的破冰問題。他希望黨中央只針對一件事，就是讓國民黨再執政來努力。



72歲的蔡正元說，國民黨再執政不是因他要當官，他年紀大了，沒有當官的想法，但在他有生之年，希望看到國民黨再執政一次，他客觀分析台灣的形勢，如果國民黨下一次不執政，台灣有很高的機會“淪為烏克蘭”。



蔡正元強調，他作為1621年就來台灣開墾的台灣島上最老的漢人家族、4百多年的子孫，不願看到台灣在錯誤的政黨領導、錯誤的政策之下毀於一旦。他作為一個小小黨員希望黨中央能夠奮起，不要有任何錯誤的政策，能在2026、2028揮出輝煌的全壘打，所以他樂見任何一個好的優秀同志來擔任黨主席，和鄭麗文完全沒有心結。