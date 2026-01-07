綠提温世政選南投縣長　藍批不尊重在地

臺鐵集集支線復駛6日首航，南投縣長許淑華(右)與藍委游顥(中)出席復駛通車典禮。(照:游顥臉書) 中評社台北1月7日電／民進黨選對會原定7日提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，因空軍F－16V戰機夜間訓練疑似失事，記者會延期舉行。南投縣長許淑華出席道路拓寬開工儀式被追問表示，“等正式提名後再回應”；國民黨南投縣黨部主委暨“立法委員”游顥則轟賴清德不尊重南投在地人。



根據《中時新聞網》報導，對於民進黨將提名温世政參選南投縣長一事，許淑華簡短表示，因提名後參選人將對外表達意見，屆時再做回應。被問到是否認識温世政，她搖頭回應，不過仍微笑表示：“知道他是草屯國中畢業，是我的學長。”



國民黨南投縣黨部主委游顥稍早發文，“許淑華執政成績大家有目共睹，施政滿意度高達八成，因此政績和南投縣民意共識，是她競選連任的最大利器。”



游顥強調，“南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於民進黨此次推出空降人選，就連民進黨地方人士都不認識，更不要說沒在地耕耘、沒在地服務，要如何競選？”他質疑民進黨空降人選是，“票投温世政等同票投賴清德”，此舉顯然不尊重南投在地人，批賴清德強勢提名温世政是2026縣市提名的最大錯誤。