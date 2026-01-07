中評關注：F16失事突顯台灣對美軍購之謬

F-16戰機。（中評社 資料照） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）現年29歲的台灣空軍飛行員辛柏毅上尉6日駕駛F-16V戰機訓練失事，該戰機為1997年採購的F-16 A/B型戰機升級而來，然而“模組化任務電腦”（MMC）卻訊號故障，又有爆料稱，戰機“自動防撞系統”（Auto-GCAS）未安裝。相關現象顯示出台灣對美軍購之荒謬，現役戰機已是30年前舊機，斥鉅資對美採購的新機則延宕交付迄今，官方仍續編列新台幣1.25兆元擴大軍購，正當性不免受到外界質疑。



台空軍花蓮基地一架編號6700的F-16V單座戰機，於6日晚間19點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬失聯、上尉飛行員辛柏毅跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋，截至7日仍未搜救到飛行員。



據了解，該戰機在失事前“模組化任務電腦”（MMC）訊號故障，飛行員疑似空間迷向，戰機雷達光點消失，目前仍處於失聯狀態。



值得注意的是，失事的F-16V是30年前的舊機軟硬體設備升級而來，卻被知情人士指出，F-16的MMC雖然經過升級，卻導致系統穩定度更差，常常故障，甚至有爆料稱，軍方對外宣稱早已完成F-16的“自動防撞系統”（Auto-GCAS），至今都未安裝，不排除是舊機型與新系統不相容的問題。



F-16戰機在台訓練失事案件已累積逾10起，台軍方先前對美採購66架新機，迄今1架未到，引發外界質疑，“究竟要讓飛行員承受多少風險？”、“新機何時交付？”、“兩岸不必開打，台灣就把戰機摔光了！”



民進黨政府斥資新台幣2472億元對美採購66架F-16V戰機，原定2023年交付首批戰機，但直到2024年底、2025年初才進行首架機的滑行與飛行測試。目前預計首批戰機真正運抵台灣的時間可能落在2026年底或2027年，延宕約3年以上。賴清德先前拋出北京武統台灣時間表落在2027年，美國持續鼓勵台灣擴大軍備採購，卻顯然無法在最需要的時刻前全數交付完畢。



除了F-16V延宕交付，還包含了“魚叉飛彈”、“施拉姆飛彈（AGM-154）”、“刺針飛彈”等多項台灣已付款但尚未到貨的武器系統。民進黨政府卻仍要續編新台幣1.25兆元擴大軍購，如今再次發生飛官訓練意外憾事，相關舉措民眾是否認同，值得觀察。