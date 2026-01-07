初選封關民調邱議瑩領先　賴瑞隆說參考就好

綠委賴瑞隆7日傍晚在高雄市鼓山區美術東二路與青海路路口拜票。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選將於12日至17日進行電話民調，黨內4位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐激烈。外界關注賴、邱兩強對決，初選民調封關前，7日下午出現一份邱領先的民調，邱議瑩稱平常心，賴瑞隆回參考就好，兩強交鋒很有戲。



民進黨高雄市長初選下週即將做民調，各方人馬都在車掃、拜票做衝刺。根據《鏡報》7日下午公布一份由雨晴民調公司進行的初選封關民調顯示，4位綠委與對手藍委柯志恩進行對比，呈現邱議瑩領先，許智傑其次，賴瑞隆第三，林岱樺居末。



該份民調在對比上，邱議瑩對上柯志恩是51.8%與27.6%，未表態20.7%；許智傑對上柯志恩是49.4%與30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對上柯志恩是49.2%與30.1%，未表態20.8%；林岱樺對上柯志恩是46.7%與23.5%，未表態為29.8%。



針對這份民調，邱議瑩7日下午受訪表示，感謝市民支持，這份應該是最後一份公布的民調，會持續平常心把它列入參考，那也會持續努力，剩下最後的幾天要一直不斷的努力、勇往直前，希望真正比賽時的民調，還是持續領先保持第1名。



賴瑞隆7日傍晚在高雄市鼓山區美術東二路與青海路路口拜票，他回應，初選最後幾天全力衝刺；坊間流傳與自己掌握狀況有落差的民調資料，參考就好，希望各陣營秉持君子之爭，他也會持續盡力和民眾接觸，市民的反應和支持最重要。