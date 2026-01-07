周世雄：美國霸權主義　國際疑美論甚囂塵上

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）針對美國出兵委內瑞拉首都逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro），台灣史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，美國舉動在國際法上絕對是站不住腳的，美國霸權主義，基本上已讓其國際形象與聲譽受損，此舉或許能讓美國滿足短期內的國家利益，但長期而言，當國際疑美論甚囂塵上，國際關係又走向G2格局，美國影響力或逐漸式微，弊大於利。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授。史記文化在台灣境內出版一系列中華文化、中華史觀相關書籍。



對於美國直搗內瑞拉首都逮捕馬杜羅，周世雄表示，美國此番行徑已公然違反國際法中“主權國家互不侵犯”的核心規範。回顧歷史，國際社會經歷了兩次世界大戰，才得以確立當代國際秩序，特別是聯合國憲章第2條第4項明定，“不得使用威脅或武力侵害他國領土完整或政治獨立”，美國卻枉法妄為，讓外界見識到美國霸權主義行徑。



他指出，對於非洲、拉丁美洲及東南亞等眾多在戰後才脫離殖民統治而獨立的中小型國家而言，主權的不可侵犯性具有神聖地位。然而，美國今日僅憑藉其全球超強的國力，無視國際法理，以強硬武裝手段介入並試圖更迭他國政權，這不僅意味著國際秩序怕倒退至一次大戰前，強權恣意將小國視為附庸或殖民地的“叢林法則時代”，更在法理層面上徹底站不住腳，無論馬杜羅政權評價如何，皆不能合理化美國的軍事干預。



周世雄認為，美國單邊主義的霸權行徑，雖然在短期內達到了震懾拉丁美洲、鞏固美國“後院”控制權的戰略目的，但長遠來看，勢必引發嚴重的反噬效應。

