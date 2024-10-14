胡逢瑛：俄反制美日威脅被迫先發制人

元智大學助理教授胡逢瑛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月8日電（記者 盧誠輝）俄羅斯宣布從今年元旦起到3月1日在日本北方海域展開為期2個月的軍事演習。元智大學助理教授胡逢瑛接受中評社訪問表示，俄羅斯在南千島群島（日本稱北方四島）軍演的目的，是為反制美日聯合軍演的重要舉措，當美國首度在日本部署中程導彈飛彈系統後，將迫使俄羅斯採取“先發制人”打擊的軍事行動。



胡逢瑛，莫斯科國立國際關係大學（MGIMO）政治學博士、主要研究俄羅斯媒體與外交，俄羅斯政治傳播與國際新聞，俄羅斯文化與國情，現任教於元智大學。



胡逢瑛分析，俄羅斯2025年9月在南千島群島軍演是為回應美日“堅定之龍－2025”聯合軍演，因為美國首度在日本部署中程導彈飛彈系統“堤豐”，與此同時，美軍也在沖繩部署短程防空飛彈系統。對中俄而言，這已經具備攻擊中俄本土的能力，意味著中俄可以對日本採取主動的反制，也就是所謂的“先發制人”打擊的軍事行動。



她強調，“先發制人”與“預防性”軍事打擊最大的不同在於是否具備攻擊性的武器部署，前者在於認定對方有攻擊的能力，後者在於意圖。換言之，“先發制人”打擊的軍事行動，被視為合法政治決策的延伸。例如，去年底美國國會對台軍事案宣布後，解放軍“正義使命－2025”圍台軍演就立刻展開實彈操演。



胡逢瑛提到，俄羅斯與日本在南千島群島之間的島嶼爭議，自二戰以來就難以解決，主要根本性的矛盾在於當時美俄對峙下形成的安全困境。作為戰敗國的日本，在雅爾達體系之下，靠著扮演美國第一島鏈圍堵中國大陸的守護者，才能全力發展經濟。但南千島群島的問題，始終是俄羅斯在日本頭上懸掛的一把利刃。



胡逢瑛指出，美國後來將對沖繩的安全保障，與日本不得跟俄羅斯簽定和平條約做出綑綁。俄羅斯則將南千島群島的兩島歸還日本的可能性，作為俄日之間是否能建立戰略互信作為前提，也因此讓日本沒有戰略抉擇的空間。在冷戰時期，由於美日安保條約的簽訂，以及美蘇兩極體系之間的對立，使得俄日之間遲遲無法開啟和平條約的談判進程。