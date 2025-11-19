胡逢瑛：日本成美扈從　中俄戰略關係將深化

元智大學助理教授胡逢瑛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月9日電（記者 盧誠輝）元智大學助理教授胡逢瑛接受中評社訪問表示，隨著美國與日本在安全合作上的升級，與日本首相高市早苗的執政，不但讓日本軍國主義死灰復燃，也已讓日本成為美國亞洲戰略的關鍵代理人，未來面對美日的威脅，中國與俄羅斯將不斷深化彼此的戰略夥伴關係來因應。



胡逢瑛，莫斯科國立國際關係大學（MGIMO）政治學博士、主要研究俄羅斯媒體與外交，俄羅斯政治傳播與國際新聞，俄羅斯文化與國情，現任教於元智大學。



胡逢瑛強調，中、美、俄三強的多極格局，在亞洲已逐漸白熱化。美國的“戰略收縮”與“離岸遏制戰略”，成為日本軍國主義死灰復燃的轉折點。而日本變美國的扈從，也已讓日本成為美國在亞洲戰略的關鍵代理人。



她認為，美國與日本安全合作升級，對上了中國與俄羅斯不斷深化的戰略夥伴關係。中美戰略競爭體現在科技戰與貿易戰下的相互掣肘和鎖喉，而日本首相高市早苗的執政，則是日本民族主義的必然結果，也是外部環境驟變的使然。



胡逢瑛提到，隨著美日亞洲聯合軍演的頻繁與擴大，是否部署進攻型武器，成為中俄是否以牙還牙的關鍵。從中俄的戰略思維來看，地緣政治的緊張升級在於美國總統特朗普政府執行的攻勢，也就是現實主義的圍堵與遏制政策。



胡逢瑛指出，特朗普執行的是互惠型的大戰略，盟友需要配合美國關稅政策和提升軍事支出。但對於中俄大歐亞戰略而言，美國執行的卻是從歐亞大陸邊緣包圍大陸中央的圍堵政策。這樣一來，聯合軍演將圍繞著爭議島嶼而展開。

