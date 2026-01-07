劉復國：特朗普連串動武言行　劍指中國

政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統特朗普日前下令軍事襲擊委內瑞拉後，點名警告哥倫比亞及古巴，並放話不排除武力接管丹麥的格陵蘭。政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，這幾個國家都與中國近年戰略佈局有密切關係，可以說是劍指中國，特朗普或將此事定調為中美對抗必要的競爭，只要不太過份，不影響4月訪華規劃，但仍存在生變的可能性。



特朗普2025年1月3日下令軍事襲擊委內瑞拉，並逮補委國總統馬杜羅夫婦，火速送往美國受審。事後，特朗普也警告哥倫比亞及古巴，並在點名丹麥格陵蘭，白宮也強調，不排除以武力取得格陵蘭。



格陵蘭位於北冰洋與大西洋間，位置串聯美國、歐洲、俄羅斯，且橫跨北半球戰略水域“GIUK 缺口”（GIUK缺口是描述位於北大西洋挪威海海域上一處與海軍作戰有重大關係的海域。是格陵蘭、冰島與英國的縮寫）。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，無論是委內瑞拉、哥倫比亞、古巴或丹麥的格陵蘭，都與中國近年來的戰略佈局有很密切的關係，且中國也曾積極探勘稀有金屬資源，並在北極建立活動據點，與俄羅斯共同推動冰上絲綢之路，引起美國非常緊張，這是美國戰略上的一個警示。而中國與丹麥的外交關係也非常友好，經貿往來密切。



劉復國說，委內瑞拉則是中國目前在南美洲投注資源最多的國家，以換取石油，哥倫比亞、古巴，也都是所謂的非西方陣營的國家，且都在美國的後院，顯見特朗普無法容忍周邊有反對美國，或與美國政策不同的國家。若特朗普能夠制住這幾個南美洲國家的話，等於同時遏止中國與俄羅斯在美國後院發展的機會。

