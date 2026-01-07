中評關注：中常委參選爆炸　國民黨變了！

國民黨主席鄭麗文7日高規送暖給即將入獄的前藍委蔡正元，讓藍營呈現過往較少見的人情味。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨本月31日舉行第22屆第1任中常委選舉，呈現參選爆炸局面，共有45位中央委員登記角逐29席中常委，當選機率約6成4，與2年前因登記人數不足、出現“登記即當選”的情況形成強烈對比，顯示黨內對中常委角色的態度出現明顯轉變。



綜觀原因，這波參選熱潮，與國民黨新任主席鄭麗文上任後的作風變化密切相關。相較過往主席的領導方式，鄭麗文上任後強調常會實質討論功能，目前看來，中常委的建言一定能度能影響決策層，基層與地方聲音也更容易被中央接收，讓中常委不再只是形式性的職務。



加上鄭麗文處理黨務更有人情味的作法，也在黨內產生擴散效果。除了勤下全台地方黨部走動，和各地方派系搏感情，另外包括為因大罷免捲入司法訴訟的黨工承擔相關費用，7日更頒發最高榮譽的“實踐一等獎”給因案即將入獄的前藍委蔡正元，高規格送暖等等，都讓不少藍營人士感受到黨中央態度的轉變。



除此之外，鄭麗文日前親自率領四位副主席到前“立法院長”王金平辦公室致贈“最高顧問”聘書，也是過去所未見。



在這樣的氛圍下，中常委不再只是每周三開中常會簽到，是被視為能參與方向討論、承擔政治責任的位置。



另一方面，鄭麗文已多次對外表達，堅定帶領國民黨走向兩岸和解與對話的路線，未來也不排除展開前往大陸交流的行程。在此背景下，中常委作為黨內最高常設決策群體，勢必將在相關路線討論中扮演重要角色，更會是一同在訪陸的行列中，都是中常委職務在藍營重新熱門的原因。