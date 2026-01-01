劉復國：美國破壞　國際秩序進入混亂時期

政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）美國日前入侵委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜羅夫婦送往美國受審。台灣亞太政策研究協會理事長、政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，美國此舉已破壞了二戰結束以來的國際秩序，未來國際秩序已進入混亂時期。中國、俄羅斯、朝鮮、以色列都可以如法炮製，其中朝鮮攻擊韓國、日本的可能性已升高。



至於中國大陸會否以此對付台灣，意外成為熱門話題。劉復國說，軍事層面具備可能性，但兩岸關係有諸多複雜面，他認為大陸短期內對台灣這麼做的可能性不高。除非，民進黨政府要走向法理台獨觸碰紅線。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，美國軍事襲擊委內瑞拉，不僅引起歐盟、拉丁美洲等國家抗議，連國內共和黨人都批評與“MAGA”讓美國再度偉大的目的背道而馳，且與前美國總統老布什在1989年12月入侵巴拿馬的“正義之師行動”的理由相似，美國現在正帶頭示範做最錯誤的軍事進犯行為，破壞了二戰結束以來的國際秩序，未來國際秩序已進入混亂時期。



劉復國說，特朗普現在這麼做，未來中國大陸、俄羅斯、朝鮮、以色列也都可以這麼做，本來美國還會當世界警察、老大哥出來維繫國際秩序，但現在連美國自己都不遵守了，三個“只要”就可以軍事入侵他國去突破現狀，只要符合自己的利益、只要與鄰國出現摩擦、只要有把握能快速解決。這會引發非常糟的效應，其中，朝鮮攻擊韓國、日本的可能性已升高。



劉復國話鋒一轉指出，全世界已進入G2中美兩大強權，特朗普執政時，美國對國際盟友都是一直在拆橋，國際盟友對美國的信賴感大幅下降，而中國則一直在結盟、做更多的國際合作，在G2的競爭中，中國只要維持現在的戰略定力，未來會受到更多世界各國的信賴。