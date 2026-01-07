林伯雍：擒馬杜羅提升美聲譽　台海大局未變

林伯雍。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）針對美國近期突襲委內瑞拉並成功逮捕委國總統馬杜羅的軍事行動，政治大學東亞所助理教授、國關中心助理研究員林伯雍接受中評社專訪時分析，此舉本質上是一場精心策劃的“聲譽管理”。他認為美軍透過本次行動，修補了國家可信度中的“能力”變數。他指出，美軍在本次行動中展現的壓倒性科技優勢，會暫時讓北京與莫斯科陷入對裝備失效的“根本原因分析”，而非將重心放在是否該效仿此類斬首行動。此外，對台海而言，他認為，儘管地緣大局未變，但美軍強悍的實力展示，仍暫時降低了台灣內部的疑美論，進而透過民意方向的轉變，對台灣內部政局產生潛移默化的影響。與此同時，這股重塑的威望將在美國接下來的國際談判中轉化為巨大的政治紅利。



林伯雍是紐約州立大學奧本尼分校洛克斐勒學院政治系博士。現任政治大學東亞所助理教授、國關中心助理研究員，研究專長涵蓋國際聯盟政治、國際衝突與安全政策與區域安全。



近期全球地緣政治焦點集中於南美洲，美軍發動閃電軍事行動，在強大電子戰與航母戰鬥群支援下，突襲委內瑞拉並成功將該國總統馬杜羅帶離出境。此次行動最受矚目的是美軍在委國境內號稱擁有南美最高密度、且多由中俄裝備構成的防空網中，達成“零戰損、零偵測”的戰果。此事不僅震動國際社會，也引發各界對於特朗普政府重返強勢外交路線的熱議。



林伯雍指出，若剝離軍事行動的表象，特朗普政府此舉本質上是一次精密的“聲譽管理”。他引用政治心理學中的“可信度方程式”解釋，一個國家的國際可信度由“過去行為”、“戰略利益”與“能力”三者構成。過去數年間，外界對美國國力衰退的質疑一度削弱了華盛頓的威望，但此次行動展現了令情報界難以想像的執行力，直接修補了方程式中最關鍵的“能力”變數。當盟友與對手將“美國依然強大”的印象存入認知的冷區後，美國無需頻繁動武，僅憑此直覺印象便能在國際談判桌上掌握主動權。



針對外界關注中俄是否會效法美國進行類似的越境抓捕，林伯雍認為北京與莫斯科目前的反應並非急於模仿，而是深層的“困惑”。美軍能在中俄製防空系統密布的環境中如入無人之境，顯示出的不僅是戰術勝利，更是電子戰與系統整合上的“世代差距”。他認為中俄情報與軍工部門必須優先進行“根本原因分析”，試圖找出雷達與防空網為何完全失效的技術真相。在釐清此一軍事代差的成因之前，對手反而會傾向謹慎，推遲激進的軍事冒險。

