苑舉正：劉世芳打擊陸配　陸方深惡痛絕

苑舉正。（截自“全球大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北1月8日電／大陸國台辦7日將台“內政部長”劉世芳、“教育部長”鄭英耀列入“台獨頑固份子”，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為“台獨打手幫兇”。針對劉世芳被列入“台獨頑固份子”，台大教授苑舉正指出，劉世芳打擊陸配，也就是那位亞亞，倒是蠻明顯的。也就是說，以大陸來講，大陸普遍覺得是“深惡痛絕”， 覺得非常痛心。



台灣YouTuber八炯等人檢舉在陸配網紅劉振亞於其YouTube、抖音等頻道上宣揚武統言論，“內政部移民署”認定其違反《兩岸人民關係條例》及相關規定，依法廢止其在台依親居留許可並勒令其限期離境，且限制5年內不得再申請，成為第一位被裁處的中國大陸籍配偶。



苑舉正7日在政論節目《全球大爆卦》中表示，他看到鄭英耀跟劉世芳被列入“台獨”頑固份子，另外台灣高等檢察署陳舒怡也被列入打手幫兇。他分不清楚頑固份子跟打手之間的差別在哪？他覺得，會到打手一定是頑固份子；會當頑固份子有必要的時候，自然就變成打手。



苑舉正說，他看一下那個內容，因為他在台灣大學任教，是屬“教育部”底下的，部長鄭英耀被列為頑固份子，他覺得，他在學校教書，沒有收到什麼“教育部”的指示或是壓抑。但是他有聽聞鄭英耀最有名的一件事情，就是把“國防七子”列為不往來的學校，大家都覺得啞然失笑，因為這7個學校，都是非常好的學校，然後現在卻以這種會洩密的理由什麼的。



苑舉正表示，鄭英耀有他的看法，說句良心話，基於他目前的情況跟處境，有關鄭英耀列為頑固份子，就是3個字“不敢講”。至於劉世芳，她就是打擊陸配，也就是那位亞亞，倒是蠻明顯的。



苑舉正指出，鄭英耀被列入的理由，照理說應該跟政治上沒什麼特別的關係；而劉世芳的情況，以大陸來講，大陸普遍覺得是“深惡痛絕”， 覺得非常痛心，做這種事情。 另外，打手幫兇被列入名單中，按照現在的情況來講，多多少少會產生心理上的感覺，因為這時就已經被凸顯出來了。