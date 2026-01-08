郭正亮看嘉義市與宜蘭選情　藍白合也不好選

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／針對2026縣市長選戰，前“立委”郭正亮7日在政論節目表示，民進黨徵召律師林國漳參選宜蘭縣長，中國國民黨籍宜蘭縣議長張勝德堅定要選，但他最近看到一個民調非常麻煩，藍白要好好整合。郭正亮也提及民進黨籍嘉義市“立委”王美惠超強，藍白合都不好選，國民黨要正視。



郭正亮7日在政論節目《綠也掀桌》被問到，看到賴清德對林國漳堪稱無微不至，對林俊憲都還沒這樣，因為林國漳知名度很低，所以需要拉抬，也因為宜蘭確定是林國漳參選了。“所以我覺得，藍白真的要好好整合！”



“因為我最近看到一個民調……非常麻煩！”郭正亮提到，其實張勝德還是堅定要選，而且張認為民調不能代表一切。張本來就是第二，國民黨籍“立委”吳宗憲一直都是民調第一。主持人問，落差變大了？“稍微有一點！”郭正亮強調，就是要整合！



郭正亮指出，現在有一個問題，國民黨必須要正視，因為以目前的氛圍，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷剛好碰到民進黨非常非常強大的王美惠，“王美惠超強的！”黃敏惠是國民黨唯一可以贏嘉義市長的，因為她拿得到民進黨的票，但她沒有接班人。郭正亮猜測，黃敏惠選市長時，部分王美惠的票有支持她。主持人說，妳選市長、我選“立委”，資源共用？郭正亮說，“現在倒過來了！”



郭正亮表示，搞不好黃敏惠還在想選“立委”，反正這兩人的票就是互助的，那張啟楷就難了。就算是藍白對抗綠，對上王美惠都不好選！