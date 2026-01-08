鄭麗文頒獎章給蔡正元　侯漢廷：懂珍惜戰將

國民黨主席鄭麗文（左）頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元（中）。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／中國國民黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元。對此，新黨台北市議員侯漢廷8日表示“十分感動，也感觸良多”，因過去，國民黨內部分人士總有一種“潔癖”，習慣將衝鋒陷陣的“戰將”視為“麻煩製造者”。幸好近年的國民黨變了，終於懂得珍惜那些為了黨、為了“國家”，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士，“這才是一個戰鬥團隊該有的樣子”。



纏訟多年的“三中案”，國民黨籍前“立委”蔡正元成唯一有罪被告，因業務侵占罪遭判處3年6月徒刑定讞。



鄭麗文昨在中常會中說，期望透過“實踐一等獎章”讓大家永遠知道並記得“蔡正元是帶著勳章入獄的”。不管是國民黨執政或在野期間，蔡正元都不計較個人得失，全力以赴，歷任主席在歷次選舉中也多次拜託他出手幫忙，是國民黨望塵莫及學習對象。



侯漢廷8日在臉書發文談到此事。他說，看到鄭麗文主席頒獎給蔡正元委員，稱其“帶著勳章入獄的”！十分感動，也感觸良多。​過去，國民黨內部分人士總有一種“潔癖”，習慣將衝鋒陷陣的“戰將”視為“麻煩製造者”。為了形象，對敵營的攻擊步步退讓，對深藍的委屈卻冷漠切割。這種“親痛仇快”，不知讓多少前線戰將寒了心。



​ 侯漢廷表示，反觀民進黨，奉行的是“狼性戰功制”。有戰功就賞，有砲火就挺！他們不怕爭議，只怕沒聲量，這也是為什麼綠營後進敢衝、敢戰。



​ 侯漢廷指出，幸好，近年的國民黨變了。終於懂得珍惜那些為了黨、為了“國家”，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士。這才是一個戰鬥團隊該有的樣子！​在前線與敵人廝殺不可怕，可怕的是回頭一看，家裡的長官不僅不支援，還要切割打壓。坐黑牢也不可怕，可怕的是犧牲了一切，卻被遺忘在歷史的角落。



侯漢廷強調，​榮耀，不該沉默；戰將，不該孤單。他要為蔡正元加油，期盼蔡的期盼成真，政黨輪替、讓正義重返執政！