蔡正元從國際案例推演　列陸方“懲獨”4模式

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／大陸國台辦7日將“內政部長”劉世芳、“教育部長”鄭英耀列入“台獨頑固份子”，並將依法實施相關懲戒措施。此外，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡也被點名為“台獨打手幫凶”，引發高度關注。前“立委”蔡正元對此分析，拆解陸方“懲台獨”4種可能模式。



綜合台媒報導，針對被列為“台獨”頑固分子”，劉世芳表示，捍衛“國家主權”及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。陳舒怡則低調表示“謝謝關心”，她很意外，不知被列名名單的原因，也不去猜測，她只是檢察官職務上做好檢察官工作。鄭英耀則說，“教育部”會持續堅守《教育基本法》的精神，推動“愛國教育”，守護台灣民主自由。



蔡正元7日在政論節目《中天辣晚報》中表示，目前仍不清楚國台辦所謂的“必要措施”具體內容為何，但若從國際政治經驗觀察，當政治對立升高到高度敵對時，制裁往往不只是經濟層面的壓力。



他指出，第一種情況是類似對委內瑞拉總統馬杜羅的制裁模式，屬於長期政治與經濟封鎖；第二種則是“賓拉登模式”，以直接軍事行動處理目標人物。



蔡正元進一步形容，第三種是所謂“真主黨模式”，即鎖定集會或據點後以飛彈精準打擊；第四種則是“蘇萊曼尼模式”，透過無人機在特定時機發動攻擊。他強調，這些僅是從國際案例進行的推演，大陸是否會採取任何一種方式仍屬未知，也不排除僅止於政治與心理層面的施壓。



蔡正元最後表示，現階段只能持續觀察後續發展，靜待情勢變化。