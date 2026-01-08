高市長綠初選封關民調風向變　邱議瑩第一

綠委邱議瑩（中）7日在高雄市仁武區、鳥松區車隊掃街前受訪。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／2026年高雄市長選戰，中國國民黨由“立委”柯志恩出戰。民進黨則將在本月中旬舉行高雄市長黨內初選，“立委”林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人激戰。根據封關前最新民調顯示，邱議瑩在對比式或互比式民調，皆位居第一。



民進黨高雄市長初選下週即將做民調，各方人馬都在車掃、拜票做衝刺。雨晴民調公司7日發布初選封關民調顯示，4位綠委與對手藍委柯志恩進行對比，呈現邱議瑩領先，許智傑其次，賴瑞隆第三，林岱樺居末。



民調顯示，在黨內4位戰將的對比式民調中，4人皆大幅領先國民黨的柯志恩。邱議瑩以51.8%領先柯志恩的27.6%；許智傑49.4%領先柯志恩的30.1%；賴瑞隆49.2%領先柯志恩的30.1%；林岱樺46.7%領先柯志恩的23.5%。4位民進黨候選人都領先柯志恩，但是邱議瑩已超過半數取得領先地位。



邱議瑩主打“市長牌”，強調延續民進黨高雄市長陳其邁高滿意度施政，成功激起綠營支持者的熱情；許智傑憑藉深耕鳳山多年的在地人脈及持續勤跑基層的策略，整體聲勢呈現後來居上的態勢；林岱樺整體聲勢受助理費爭議影響，只能保住基本盤支持度；賴瑞隆則疑因霸凌案處置爭議，可能影響了學生家長族群觀感，這是聲勢下滑最大關鍵。



另一方面，若是用互比式民調，邱議瑩則以20.8%的支持度，領先林岱樺的18.5%、賴瑞隆的18.0%與許智傑的8.3%。從對比式跟互比式民調中可以發現，邱議瑩都單獨位居第一。



該民調是由雨晴民調公司進行，訪問對象為調查高雄市年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為2026年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。並針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。