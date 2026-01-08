推代孕柯文哲明閉門訪韓　不排除談總預算

柯文哲預計9日拜會韓國瑜。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北1月8日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲上周為推動《人工生殖法》，與民眾黨籍“立委”陳昭姿到“立法院”遊說藍綠黨團及“立委”，面對民進黨團總召柯建銘拜託今年度政府總預算案時，柯文哲稱“該處理還是要處理”，引發綠白合遐想，隨後便傳出柯文哲預計9日再到“立院”拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，除了主要討論的《人工生殖法》以外，據悉，也不排除談到總預算案。



根據《中時新聞網》報導，據指出，柯文哲將在9日下午1時40分許，親自到“立法院”會客室與韓國瑜見面，由於主要是為《人工生殖法》代孕解禁而來，因此與會白委包括陳昭姿，但身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會參加，且“不設限話題內容”，所以也不排除有機會討論到總預算案，不過，韓柯會面時將全程閉門，不對外公開。



“立院”人士表示，該會面行程由陳昭姿出面代約，至於是否談及總預算，韓國瑜就是中立角色，若朝野有意願化解總預算僵局，韓都願意協助。



陳昭姿則指出，此次與韓國瑜會面，主要討論內容為《人工生殖法》相關修法，因韓長期關注《人工生殖法》法案，且修法過程中若碰到三黨協商情形，也必須麻煩韓主持，因此前陣子柯文哲詢問要拜訪的對象名單時，她便認為除了藍綠黨團、衛環委員會“立委”以外，也須先跟韓說謝謝”，並感謝韓願意撥出時間見面。