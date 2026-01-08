F-16V防撞系統延宕！顧立雄盼明年全安裝

台“國防部長”顧立雄（左）受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）台一架空軍F-16V在6日晚間於花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，辛姓飛官疑似跳傘，至今仍未搜尋到。台“國防部長”顧立雄8日表示，迄今已派30架次搜救飛機、22艘海軍加海巡、2架無人機，及地面有180人全面進行搜救。我們現在唯一的目標是，盡全力搜救。



F-16V失事，中國國民黨籍“立委”徐巧芯也接獲爆料，台“國防部”花新台幣1400億元的鳳展專案，讓現役戰機加裝自動防撞地系統，原定2024年就完成，但至今進度為0。對此，顧立雄說，美國洛克希德·馬丁公司花了比較長的時間在研判，現在進行測試，順利的話會在2027年全數安裝完成。



“立法院”“外交及國防委員會”8日邀請台“國防部長”顧立雄報告“中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為”，並備詢。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，這架在花蓮外海失事的F-16V飛機，在過去3個月都沒有MMC任務電腦故障的情況，MMC電腦在2025年1月開始經過軟體升級後，已經呈現穩定的狀態，沒有所謂媒體上所說的不堪負荷等狀況。



至於鳳展專案進度，顧立雄說，F-16A/B Block 20已經完成購改升級為F-16V Block 70，而防撞系統部分，在F-16A/B Block 20上，當時美國洛克希德·馬丁公司是裝類比式，而升級為F-16V Block 70是類比混合數位式，2020年簽約時有要求進行延改，這件事確實花了比較長的時間研判，現在看起來順利進行，若測試順利，在2027年全數安裝完成。