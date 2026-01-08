陳鳳馨析美對格陵蘭動武機率高　有2大利益

陳鳳馨。（照片：《頭條開講》YouTube） 中評社台北1月8日電／美國總統特朗普下令對委內瑞拉採取突襲行動、並擄走該國總統馬杜羅後，外界對美國未來國際行動的想像空間放大，甚至劍指隸屬丹麥的格陵蘭。媒體人陳鳳馨7日在政論節目指出，今年有多個拉美國家大選，美國可靠喊話搞定，但她認為特朗普對格陵蘭動武機率超過百分之70，且不需好理由。



陳鳳馨7日在政論節目《頭條開講》表示，特朗普這種門羅主義，短期內不太可能改變他，最好的方式，是先避他遠一點。從錢的角度來看，特朗普雖然一直在罵哥倫比亞，但她覺得特朗普不會對哥倫比亞動手，因為哥倫比亞今年要舉行選舉，3月是“國會”選舉，5月是“總統”大選。



陳鳳馨說，特朗普只要用喊話的方式，逼著哥倫比亞的人民去選右派的政府，“那就是聽我的了！我何必要去動刀動槍呢？”



陳鳳馨提到，10月是巴西的選舉，這中間還有秘魯的選舉，還有哥斯大黎加的選舉，今年在中南美洲、拉丁美洲，很多國家都有總統大選，其實影響非常大！不需要動武力，只需要喊話的，就可以逼他們走向親美政權，這是特朗普現在打的算盤。



陳鳳馨強調，但是格陵蘭就不一樣，所以特朗普動格陵蘭的機率確實是偏高的，“我現在認為，機率超過百分之70！”因為格陵蘭擁有的不是這些礦產資源而已，更重要的是未來氣候暖化之後的北極航道，是重大利益，是戰略、也是重大經濟利益，特朗普非要不可！你管他用什麼理由，他真的有好理由嗎？特朗普根本就不在乎好理由，逮捕馬杜羅，談毒品10次，談石油26次。特朗普真的有任何道理嗎？他不需要原因，不需要任何的“價值”，只要他想要的，他就要！當一個國家決心要耍流氓的時候，任何的道德呼喚都是沒意義的。