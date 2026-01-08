新北市長若三家選　吳子嘉：李四川五五波

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／2026年新北市長選戰，民進黨已確定提名“立委”蘇巧慧；中國國民黨主席鄭麗文日前鬆口稱，不至於走到初選，期盼直接徵召台北市副市長李四川；台灣民眾黨主席黃國昌強調，即使藍白民調他輸了，也不會當副手。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日在網路節目用民調分析表示，黃國昌不參選新北市長的話，李四川領先蘇巧慧10個百分點；黃國昌若參戰，李四川跟蘇巧慧五五波，黃國昌會落選。



吳子嘉7日在網路節目《董事長開講》表示，《美麗島電子報》在做新北民調的時候，李四川大概領先蘇巧慧10個百分點，但是三強鼎立的情況下，蘇巧慧跟李四川打成平手，黃國昌是第三名，大概衹有李四川的一半，為16%。按照目前的情況，如果在三強鼎立的情況下，會把李四川的優勢狠狠的壓下來，所以黃國昌若堅持選到底，李四川就沒有優勢了，就會跟蘇巧慧平手，平手時，李四川就必須要奮戰，在這個三強鼎立的情況下，要能夠脫困出來，取得領先，或是有可能被蘇巧慧領先。



吳子嘉說，黃國昌要在民調第三名的情況之下，要能夠出現領先的可能性、擔任新北市長可能性，幾乎是微乎其微。但是影響李四川當選的能力是100%。當然另外一個可能性，因為李四川最大的弱點是年輕票跟中間選民，李四川如果能在年輕票跟中間選民取得突破，就可以痛擊蘇巧慧跟黃國昌。