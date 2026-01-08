黃國昌問墜機悲劇因採購延宕？台軍方贊同

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）花蓮基地編號6700的F－16V單座戰機6日失事墜海，29歲飛行員辛柏毅上尉至今仍未被尋獲。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今天質詢時提及，戰機的“自動防撞系統”（Auto－GCAS）從2018年“立法院”就已無異議通過預算要加裝，但至今過了至少7年還沒完成安裝，這場悲劇是否採購延宕所導致？台“國防部”副部長鍾樹明對此回說，他贊同。



黃國昌強調，他非常希望“國防部”能慎重開一個記者會，好好跟社會大眾講清楚，我們對美國軍事採購付出去的錢，相關裝備、儀器、系統等等，到底還要多久才能拿到？



“立法院”司法與法制委員會和“國防”外交委員會今天聯席審查“行政院”提出的“陸海空軍刑法第二十四條條文修正草案”案，邀請“國防部”、“司法院”和“法務部”等相關單位出席。



黃國昌質詢時詢問戰機失事事件，他說，相信所有的民眾都和他一樣，希望飛官能安全獲救，但過去這10年每一次戰機墜機，不管是社會輿論還是新聞報導，熟悉的畫面，一樣的歷程，一次又一次的上演，2018年、2022年加上這次事件，迎來一次又一次的悲劇，但軍方都告訴全台灣人民要檢討，要面對。



黃國昌追問，針對“自動防撞系統”2018年就通過預算追加106億，本來規劃2022年要完成但一直延宕、跳票，直到現在2026年都還沒完成，要錢，“立法院”什麼時候少給過？重點是錢給了，但裝備沒到位，他和AI反覆討論此事件的結果，給出的結論是行政上面延宕，採購交貨的延宕，已成為飛官最大的風險來源。



黃國昌詢問備詢的“國防部”副部長鍾樹明贊不贊成？鍾回說，贊成。



黃國昌追問，那問題是誰該負責任？鍾要解釋自動防撞系統還沒全部安裝完成是因為目前台灣所有F16戰機飛控電腦，和美方的架構不同，需要美方重新開發等等。



黃國昌則一再追問，究竟要安裝自動防撞系統我們花了多少預算？鍾樹明說，後續第四次修正的時候是1359億元，是許多案合併一起計算的。空軍司令副參謀長曹定明則補充強調，目前預訂自動防撞系統會在2027年第四季全部安裝完成。