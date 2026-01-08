女綠委阻代理孕母入法　陳昭姿求助柯建銘

白委陳昭姿。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日為黨籍“立委”陳昭姿推動的《人工生殖法》修法草案拜會民進黨“立法院”黨團，尋求支持，其中代理孕母入法仍未被綠委支持。8日上午審查過程，陳昭姿一度急赴民進黨團總召柯建銘辦公室，尋求支援協調。



“立法院”社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議8日審查“行政院”函請審議《人工生殖法修正草案》。其中涉及“代理孕母合法化”議題引發激烈攻防。由於原本民眾黨、國民黨與“行政院”版本多次協商調整，但部分民進黨女性“立委”仍持續杯葛。



上午會議中，柯建銘到場簽到，短暫觀察場面後並未發言，隨即離開。會中則接連由多名民進黨籍女性委員進行程序發言，批評藍白版本恐涉女性子宮被利用等人權問題，程序發言時間被視為拖延戰術。



會議進行期間，陳昭姿站在主席台旁，手舉寫有“賴清德、蕭美琴、陳其邁任“立委”時，均曾支持推動代理孕母法案”的舊案紀錄牌，強調立場並非新創，而是延續既有政策方向。



隨後因綠委持續杯葛，陳昭姿直接前往柯建銘辦公室，面對面說明情況並請求協助。



陳昭姿會後受訪表示，柯文哲曾於2日拜訪委員會與民進黨黨團，雙方盡力就民眾黨與民進黨堅持之處進行調整修正；她也強調，自己連日反覆修改條文，幾乎沒睡覺，並以2024年5月“行政院”版本為基礎，納入國民黨與民進黨期待的部分，希望法案既可完備，也避免擴張過度。



陳昭姿也說，阻擋的衹有這幾位民進黨籍女性“立委”，柯建銘沒有，她剛跟柯建銘溝通上述的事。隨後回到衛環委員會。