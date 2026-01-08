比拼蔣萬安　盧秀燕宣布台中營養午餐免費

台中市長盧秀燕召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日宣布校園營養午餐免費政策，同黨的台中市長盧秀燕今天也臨時召開記者會宣布跟進，她強調，台中一向重視教育，相關預算編列佔比最高，過去已有弱勢營養午餐免費政策，但考量公平性，市府即使財政辛苦，也不能窮教育、窮孩子，本學年度起實施營養午餐免費政策。



盧秀燕8日上午臨時發出採訪通知，在市長辦公市前迴廊發表新政，盧秀燕率副市長賴淑惠、教育局長蔣偉民等人共同宣布，將追加編列1年新台幣25億到30億元，投入全市公立小學、初中營養午餐補助。



盧秀燕表示，她長期以來非常重視教育，所以台中市的教育預算佔總預算的比例，一直是六都第一名，那時代已經不一樣了，過去台中對於學校的免費營養午餐政策，主要是補助弱勢學生。可是時代進步，現在免費營養午餐應該視為政府整體教育責任的一環，免費的營養午餐政策應該視為政府整體政策的一環。



盧秀燕強調，雖然台中市財政非常辛苦，但是該做的還是要做，所以學校的免費營養午餐政策應該實施。她在此鄭重的宣布，從本學年度開始實施營養午餐政策，預計全市會有21.4萬名學生受惠。



預算方面，盧秀燕表示，她會想辦法，再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子，所以我們還是要想辦法，預計在今年3月份台中市議會開議的時候，將向議會提出追加預算，盼議員能夠大力的支持。



被問到此時宣布營養午餐免費政策是是跟進蔣萬安？盧秀燕回應，在六都當中，最早實施是桃園市，桃園市跟台北市已經都宣布要實施，因此，免費的營養午餐政策已經是政府的責任、整體的教育責任之一，同時也是教育趨勢，台中市的孩子不能夠輸在起跑點上。今年3月份台中市議會開議的時候，將向議會提出追加預算，盼議員能夠大力的支持。