美售台F16V上半年到貨？顧立雄無法保證

台“國防部長”顧立雄接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）台灣向美國採購66架F16V戰機，至今交貨仍延宕。台“國防部長”顧立雄8日表示，到1月7日為止，生產線在線組裝已有56架，但仍待第一架的飛測結果。中國國民黨籍“立委”徐巧芯則不滿地說，講了56架在組裝，卻在等第一架的飛測，那就跟沒有講一樣，“國防部”還是要再去跟美方催貨。



“立法院”邀請“外交及國防委員會”台“國防部長”顧立雄報告“中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為”，並備詢。



徐巧芯質詢時問及，F16V在花蓮外海失事，一方面檢討防撞系統未升級裝設完成，一方面也得追新購F16V已有新型防撞系統至今仍延宕交貨的狀況，無論新購的F16V今年上半年能到貨一架、兩架、三架，最起碼也是對軍方一個新的安全保障，今年上半年能夠接貨多少架的F16V？還是沒有答案？



顧立雄回應，第一架的飛機要進行測試項目會比較多，若第一架測試比較順利，第二架的交機就會比較順利⋯⋯顧立雄話說到一半，徐巧芯就打斷說，大家都知道的事情就不用多說了。顧立雄接著道，到1月7日為止，生產線在線組裝已有56架，其中有46架單座機、10架雙座機，我們現在就要看它第一架整個測試的結果。



徐巧芯則不滿地說，那就跟沒有講一樣，“國防部”還是要再去跟美方催貨。