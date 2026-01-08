傳柯建銘下令助陳昭姿　女綠委力擋代孕入法

多名女性綠委使出多次冗長的程序發言車輪戰，杯葛拖延不讓《人工生殖法》出委員會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）“立法院”社會福利及衛生環境、司法及法制委員會8日聯席審查《人工生殖法》修正草案，“代理孕母”條文成為攻防核心。傳出民進黨“立法院”黨團總召柯建銘已下令，力拚讓法案出委員會，民進黨籍多名女性“立委”強力杯葛，祭出輪番程序發言戰術，爭取多輪發言時間，並於宣讀條文、逐條審查時全面缺席，8日會議不會有結果。



多名女綠委嚴正反對白委陳昭姿推動的《人工生殖法》修正草案將“代理孕母”入法，昨日與婦女團體一起召開記者會，她們認為代理孕母將會使女性子宮商品化、剝削弱勢女性。



民進黨籍召委劉建國主持今日會議，民進黨籍“立委”林淑芬、吳沛憶、范雲、黃捷、王義川、王正旭、黃秀芳、陳培瑜、張雅琳、沈伯洋、林月琴等人，都在會中表達反對台灣開放“代理孕母”。



林淑芬、吳沛憶等表態，願意輪番發言“再來第二、第三輪都沒問題”，形同以時間戰術杯葛議程。林淑芬也要求“衛福部長”石崇良上台再做補充說明，白委陳昭姿一度舉手反對；不過林淑芬回嗆，若不滿亦可先上台發言，最後仍請石崇良回應。



會中傳出，柯建銘已指示劉建國，盡力讓《人工生殖法》修法案出委員會。對此，多名綠委反對，認為若在重大爭議尚未充分討論前即倉促闖關，社會恐難接受。