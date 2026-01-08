綠反代孕入法　轟醫師藍委陳菁徽未利益迴避

藍委陳菁徽遭圍剿。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）“立法院”社會福利及衛生環境、司法及法制委員會8日聯席審查《人工生殖法》修正草案，“代理孕母”條文引發激烈交鋒。多名民進黨籍“立委”質疑，身兼婦產科醫師的中國國民黨籍“立委”陳菁徽，推動開放代孕卻未利益迴避，若法案通過，恐將直接有利其執業領域，必須說明清楚。



《人工生殖法》修正案目前有多項版本，“行政院”版未納入代理孕母，藍白委版本則提出以專章方式規範，總計約9條法條。民進黨“立委”憂心修法倉促成案，將導致女性子宮商品化與階級剝削問題，並強烈主張代孕條文應自人工生殖法“脫鉤”處理。



綠委林淑芬程序發言表示，代理孕母制度牽涉倫理、性別權益、兒少保護等重大議題，怎麼可能只用9條條文就要讓代孕合法化？”她甚至以“陳九條”稱呼台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿，質疑“妳的九條條文，足以保障代理孕母與孩子的人權嗎？



此外，多名綠委也將矛頭指向陳菁徽。陳菁徽本身為婦產科醫師，且執業領域涉及不孕症醫療，被質疑若代孕合法化，恐將直接帶來市場利益。



綠委范雲、陳培瑜等人嗆“請問這是不是利益迴避問題？修法究竟是為了女性，還是為了增加醫療量能與診所收益？”並要陳菁徽公開說明。同時強調單身女性與女同志的人工生殖權益可先行討論，但代孕條文應另立專法、另開評估。